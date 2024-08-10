https://ria.ru/20240810/voennye-1965331296.html
Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов
Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов - РИА Новости, 10.08.2024
Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов
Военные из группировки войск "Центр" за месяц разработали и испытали гусеничный беспилотник для доставки грузов и эвакуации раненых в зоне СВО, сообщили... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:11
2024-08-10T05:11
2024-08-10T15:01
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ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Военные из группировки войск "Центр" за месяц разработали и испытали гусеничный беспилотник для доставки грузов и эвакуации раненых в зоне СВО, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск "Центр" провели первые "фронтовые испытания" новой беспилотной гусеничной платформы для подвоза боеприпасов и продовольствия в зоне СВО", — отметили в оборонном ведомстве.Отмечается, что эту платформу разработали военные специалисты ремонтного подразделения. Грузовой беспилотник представляет собой платформу с двумя гусеницами и двигателем внутреннего сгорания от обычного мопеда, имеет грузоподъемность до 500 килограммов. Такая гусеничная платформа на пульте дистанционного управления позволит сохранить жизни военнослужащих, которые под огнем противника осуществляют подвоз боеприпасов и имущества до штурмовых групп и опорных пунктов ВС России, позволив выполнять боевые задачи дистанционно из укрытия. Также при необходимости беспилотник может применяться для эвакуации раненых военнослужащих. "На разработку у нас ушел месяц, может, чуть больше. Это была наша первая разработка, поэтому столько времени затратили. Скорость развивает до 20 километров в час, этого хватает, чтобы быстро перевезти грузы, чтобы более безопасно для бойцов было. Это устройство можно использовать и на гражданских предприятиях", — рассказал командир взвода с позывным Искра. В Министерстве обороны добавили, что в ходе первых испытаний беспилотник показал себя с хорошей стороны, высокая проходимость и оптимальная скорость передвижения по пересеченной местности позволяют применять его в боевых условиях. Первые испытания выявили некоторые недостатки и слабые стороны аппарата, они будут исправлены специалистами, чтобы в кратчайшие сроки отправить платформу на передовую. "Поставили задачу разработать — получилось. Вот — результат налицо. Разработкой доволен, но если доработать, то будет еще лучше. В планах есть доработки, но и так неплохо получилось, старались не зря", — сказал командир отделения с позывным Коптел. В оборонном ведомстве подчеркнули, что собственные разработки военнослужащих ремонтных подразделений высоко ценятся бойцами на передовой.
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html
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Гусеничный беспилотник для доставки грузов и эвакуации раненых в зоне СВО
Военные из группировки войск "Центр" за месяц разработали и испытали гусеничный беспилотник для доставки грузов и эвакуации раненых, сообщили в Минобороны
2024-08-10T05:11
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов
Минобороны рассказало об испытаниях беспилотника для доставки грузов в зону СВО
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Военные из группировки войск "Центр" за месяц разработали и испытали гусеничный беспилотник для доставки грузов и эвакуации раненых в зоне СВО, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
«
"Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск "Центр" провели первые "фронтовые испытания" новой беспилотной гусеничной платформы для подвоза боеприпасов и продовольствия в зоне СВО", — отметили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что эту платформу разработали военные специалисты ремонтного подразделения. Грузовой беспилотник представляет собой платформу с двумя гусеницами и двигателем внутреннего сгорания от обычного мопеда, имеет грузоподъемность до 500 килограммов. Такая гусеничная платформа на пульте дистанционного управления позволит сохранить жизни военнослужащих, которые под огнем противника осуществляют подвоз боеприпасов и имущества до штурмовых групп и опорных пунктов ВС России, позволив выполнять боевые задачи дистанционно из укрытия. Также при необходимости беспилотник может применяться для эвакуации раненых военнослужащих.
"На разработку у нас ушел месяц, может, чуть больше. Это была наша первая разработка, поэтому столько времени затратили. Скорость развивает до 20 километров в час, этого хватает, чтобы быстро перевезти грузы, чтобы более безопасно для бойцов было. Это устройство можно использовать и на гражданских предприятиях", — рассказал командир взвода с позывным Искра.
В Министерстве обороны добавили, что в ходе первых испытаний беспилотник показал себя с хорошей стороны, высокая проходимость и оптимальная скорость передвижения по пересеченной местности позволяют применять его в боевых условиях. Первые испытания выявили некоторые недостатки и слабые стороны аппарата, они будут исправлены специалистами, чтобы в кратчайшие сроки отправить платформу на передовую.
"Поставили задачу разработать — получилось. Вот — результат налицо. Разработкой доволен, но если доработать, то будет еще лучше. В планах есть доработки, но и так неплохо получилось, старались не зря", — сказал командир отделения с позывным Коптел.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что собственные разработки военнослужащих ремонтных подразделений высоко ценятся бойцами на передовой.