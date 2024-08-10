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На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России - РИА Новости, 10.08.2024
На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
Решение Будапешта разрешить выдачу двухлетних виз россиянам воспринимается как большая проблема в Евросоюзе, пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:04
2024-08-10T03:04
2024-08-10T03:10
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Решение Будапешта разрешить выдачу двухлетних виз россиянам воспринимается как большая проблема в Евросоюзе, пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. В число таких государств вошли Россия и Белоруссия Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. “Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы”, — написал Дегутис.Как отметил журналист, на Западе уже поспешили обвинить Венгрию в мнимой угрозе безопасности Евросоюза. Тем не менее, по словам Дегутиса, странам конфедерации будет сложно что-либо противопоставить решениям Венгрии из-за ее председательства в организации до конца года.Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
https://ria.ru/20240806/avstro-vengriya-1964303169.html
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в мире, венгрия, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз
На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
Spectator: ЕС не повлияет на решение Венгрии давать двухлетние визы россиянам