https://ria.ru/20240810/udobreniya-1965354855.html
Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений
Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений - РИА Новости, 10.08.2024
Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений
Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:06
2024-08-10T11:06
2024-08-10T11:06
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможни. Так, продажи российских удобрений в Бразилию в этом году впервые достигли 1 миллиона тонн в мае, в июне они увеличились на 5%, а в июле - еще на 7,5%, до 1,14 миллиона тонн. Июльский объем стал максимальным за все время торговли двух стран (предыдущий исторический максимум был в мае 2022 года). В денежном выражении экспорт подрос на 8% - до 364,4 миллиона долларов, обновив максимумы с марта 2023 года. Россия остается главным поставщиком удобрений в Бразилию, при этом активно свою долю на местном рынке наращивает также Китай. В июле поставки оттуда подскочили в 1,9 раза - до 783,4 тысячи тонн. В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в Бразилию также входят Канада (плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет (минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко (минус 7%, 281 тысяча тонн). Бразилия в целом в последние месяцы ввиду ухудшения погодных условий и, как следствие, видов на урожай различных культур заметно наращивает импорт удобрений: в июне и июле объем поставок максимальным для этих месяцев за все время ведения статистики - 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.
https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html
https://ria.ru/20240805/es-1964223169.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, китай
Экономика, Бразилия, Россия, Китай
Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений
Россия третий месяц подряд поставляет Бразилии более миллиона тонн удобрений
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможни.
Так, продажи российских удобрений в Бразилию в этом году впервые достигли 1 миллиона тонн в мае, в июне они увеличились на 5%, а в июле - еще на 7,5%, до 1,14 миллиона тонн. Июльский объем стал максимальным за все время торговли двух стран (предыдущий исторический максимум был в мае 2022 года).
В денежном выражении экспорт подрос на 8% - до 364,4 миллиона долларов, обновив максимумы с марта 2023 года.
Россия остается главным поставщиком удобрений в Бразилию, при этом активно свою долю на местном рынке наращивает также Китай
. В июле поставки оттуда подскочили в 1,9 раза - до 783,4 тысячи тонн.
В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в Бразилию также входят Канада
(плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет
(минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко
(минус 7%, 281 тысяча тонн).
Бразилия в целом в последние месяцы ввиду ухудшения погодных условий и, как следствие, видов на урожай различных культур заметно наращивает импорт удобрений: в июне и июле объем поставок максимальным для этих месяцев за все время ведения статистики - 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.