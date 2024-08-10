https://ria.ru/20240810/udobreniya-1965354855.html

Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений

Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений - РИА Новости, 10.08.2024

Россия в июле поставила Бразилии рекордный объем удобрений

Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:06

2024-08-10T11:06

2024-08-10T11:06

экономика

бразилия

россия

китай

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможни. Так, продажи российских удобрений в Бразилию в этом году впервые достигли 1 миллиона тонн в мае, в июне они увеличились на 5%, а в июле - еще на 7,5%, до 1,14 миллиона тонн. Июльский объем стал максимальным за все время торговли двух стран (предыдущий исторический максимум был в мае 2022 года). В денежном выражении экспорт подрос на 8% - до 364,4 миллиона долларов, обновив максимумы с марта 2023 года. Россия остается главным поставщиком удобрений в Бразилию, при этом активно свою долю на местном рынке наращивает также Китай. В июле поставки оттуда подскочили в 1,9 раза - до 783,4 тысячи тонн. В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в Бразилию также входят Канада (плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет (минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко (минус 7%, 281 тысяча тонн). Бразилия в целом в последние месяцы ввиду ухудшения погодных условий и, как следствие, видов на урожай различных культур заметно наращивает импорт удобрений: в июне и июле объем поставок максимальным для этих месяцев за все время ведения статистики - 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.

https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html

https://ria.ru/20240805/es-1964223169.html

бразилия

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, бразилия, россия, китай