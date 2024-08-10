https://ria.ru/20240810/udar-1965426842.html

США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе

США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе

США обеспокоены ударом Израиля по школе в Газе, заявили в Белом доме. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:19

2024-08-10T20:19

2024-08-10T20:24

в мире

израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США обеспокоены ударом Израиля по школе в Газе, заявили в Белом доме. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе после удара вооруженных сил Израиля по комплексу, который включал школу. Мы на связи с коллегами из Израиля, которые заявили, что целью были высокопоставленные члены ХАМАС, мы просим дальнейших разъяснений", - говорится в распространенном сообщении совета нацбезопасности Белого дома. В администрации подчеркнули, что продолжают настаивать на том, чтобы Израиль предпринимал меры по минимизации ущерба среди гражданского населения.

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году