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США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
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20:19 10.08.2024 (обновлено: 20:24 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/udar-1965426842.html
США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе
США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе
США обеспокоены ударом Израиля по школе в Газе, заявили в Белом доме. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:19
2024-08-10T20:24
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США обеспокоены ударом Израиля по школе в Газе, заявили в Белом доме. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе после удара вооруженных сил Израиля по комплексу, который включал школу. Мы на связи с коллегами из Израиля, которые заявили, что целью были высокопоставленные члены ХАМАС, мы просим дальнейших разъяснений", - говорится в распространенном сообщении совета нацбезопасности Белого дома. В администрации подчеркнули, что продолжают настаивать на том, чтобы Израиль предпринимал меры по минимизации ущерба среди гражданского населения.
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили, что требуют у Израиля разъяснений после удара по школе в Газе

Белый дом выразил обеспокоенность сообщениями об ударе Израиля по школе в Газе

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США обеспокоены ударом Израиля по школе в Газе, заявили в Белом доме.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
«
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Газе после удара вооруженных сил Израиля по комплексу, который включал школу. Мы на связи с коллегами из Израиля, которые заявили, что целью были высокопоставленные члены ХАМАС, мы просим дальнейших разъяснений", - говорится в распространенном сообщении совета нацбезопасности Белого дома.
В администрации подчеркнули, что продолжают настаивать на том, чтобы Израиль предпринимал меры по минимизации ущерба среди гражданского населения.
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В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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