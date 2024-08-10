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Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.08.2024 (обновлено: 12:42 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/udar-1965365166.html
Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:14
2024-08-10T12:42
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
су-30см
су-35с
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России."Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30см иСу-35с Воздушно-космических Сил нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360661.html
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Экипажи Су-30см и Су-35с ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ
Экипажи Су-30см и Су-35с ВКС РФ нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило МО РФ. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем коррекции.
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курская область, вооруженные силы украины, су-30см, су-35с, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ, Су-35С, Безопасность, Россия
Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области

Су-30СМ и Су-35С ночью ударили по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30см иСу-35с Воздушно-космических Сил нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
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