https://ria.ru/20240810/udar-1965365166.html

Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области

Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области

Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:14

2024-08-10T12:14

2024-08-10T12:42

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

су-30см

су-35с

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России."Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-30см иСу-35с Воздушно-космических Сил нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360661.html

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россия

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Экипажи Су-30см и Су-35с ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ Экипажи Су-30см и Су-35с ВКС РФ нанесли удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило МО РФ. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем коррекции. 2024-08-10T12:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, су-30см, су-35с, безопасность, россия