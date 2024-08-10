https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965389041.html

Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по Газе

Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по Газе - РИА Новости, 10.08.2024

Турция обвинила Израиль в саботировании переговоров по Газе

Атака Израиля на школу в Газе показывает намерение правительства Биньямина Нетаньяху саботировать переговоры по прекращению огня, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:18

2024-08-10T15:18

2024-08-10T15:18

в мире

израиль

турция

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Атака Израиля на школу в Газе показывает намерение правительства Биньямина Нетаньяху саботировать переговоры по прекращению огня, говорится в заявлении МИД Турции. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. "Израиль совершил новое преступление против человечества, расправившись с более чем сотней мирных жителей, укрывшихся в здании школы в квартале Дарадж города Газа. Это нападение ещё раз показало, что правительство Нетаньяху хочет саботировать переговоры об устойчивом прекращении огня. Международные акторы, которые не предпринимают шагов, чтобы остановить Израиль, являются соучастниками этих преступлений", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240810/gaza-1965376825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году