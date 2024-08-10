Рейтинг@Mail.ru
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 10.08.2024 (обновлено: 14:53 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965331968.html
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - РИА Новости, 10.08.2024
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:02
2024-08-10T14:53
россия
сша
турция
владимир путин
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией.Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса."Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией", — предложил один из пользователей."В отношении России не должно быть никаких санкций", — поддержал другой читатель. "Турция однозначно должна быть на стороне России", — выразил мнение третий комментатор. "Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути", — написал четвертый пользователь."Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки. &lt;...&gt; Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться", — предложил еще один читатель."Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — задался вопросом другой комментатор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965096630.html
https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html
https://ria.ru/20240803/ukraina_turtsiya-1963814338.html
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, турция, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, США, Турция, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России

"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией.
Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса.
"Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией", — предложил один из пользователей.
"В отношении России не должно быть никаких санкций", — поддержал другой читатель.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В ФРГ сообщили о ярости США из-за решения Турции по России
9 августа, 07:10
"Турция однозначно должна быть на стороне России", — выразил мнение третий комментатор.
"Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути", — написал четвертый пользователь.
"Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки. <...> Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться", — предложил еще один читатель.
Туристы на острове Бююкада недалеко от Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Турция поставила условие Западу по российским туристам, заявил эксперт
9 августа, 07:11
"Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — задался вопросом другой комментатор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
"В одну калитку": в Киеве пришли в ярость из-за Турции
3 августа, 06:37
 
РоссияСШАТурцияВладимир ПутинНАТОЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала