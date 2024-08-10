https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965331968.html
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - РИА Новости, 10.08.2024
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:02
2024-08-10T06:02
2024-08-10T14:53
россия
сша
турция
владимир путин
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией.Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса."Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией", — предложил один из пользователей."В отношении России не должно быть никаких санкций", — поддержал другой читатель. "Турция однозначно должна быть на стороне России", — выразил мнение третий комментатор. "Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути", — написал четвертый пользователь."Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки. <...> Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться", — предложил еще один читатель."Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — задался вопросом другой комментатор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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россия, сша, турция, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, США, Турция, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Читатели портала Haber7
возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией.
Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса.
"Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО
и основать пакт с Россией, Китаем
, Индией
", — предложил один из пользователей.
"В отношении России не должно быть никаких санкций", — поддержал другой читатель.
"Турция однозначно должна быть на стороне России", — выразил мнение третий комментатор.
"Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути", — написал четвертый пользователь.
"Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки. <...> Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться", — предложил еще один читатель.
"Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — задался вопросом другой комментатор.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС
ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>