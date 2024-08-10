https://ria.ru/20240810/turtsiya-1965331968.html

"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона

"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - РИА Новости, 10.08.2024

"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона

Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:02

2024-08-10T06:02

2024-08-10T14:53

россия

сша

турция

владимир путин

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели портала Haber7 возмутились требованиями США ограничить торговлю между Турцией и Россией.Ранее помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод встретился с турецкими коллегами. Чиновник указал, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли с Россией. Позднее он заявил газете Financial Times, что Анкару могут ждать последствия при отсутствии прогресса."Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией", — предложил один из пользователей."В отношении России не должно быть никаких санкций", — поддержал другой читатель. "Турция однозначно должна быть на стороне России", — выразил мнение третий комментатор. "Наше государство — не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути", — написал четвертый пользователь."Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки. <...> Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться", — предложил еще один читатель."Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — задался вопросом другой комментатор.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240809/turtsiya-1965096630.html

https://ria.ru/20240809/turtsija-1965098244.html

https://ria.ru/20240803/ukraina_turtsiya-1963814338.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, турция, владимир путин, нато, евросоюз, санкции в отношении россии