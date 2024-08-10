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ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
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21:27 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/tsakhal-1965436105.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе
По меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа, утверждает Армии... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:27
2024-08-10T21:27
в мире
хамас
исламский джихад
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа, утверждает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее газета Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ сообщала, что по меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар. "После проведенного разведкой расследования можно утверждать, что на данный момент ликвидировано не менее 19 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении армии в соцсети X. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
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в мире, хамас, исламский джихад, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Исламский джихад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе

ЦАХАЛ: при ударе по школе в Газе погибли 19 членов ХАМАС и "Исламского джихада

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа, утверждает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее газета Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ сообщала, что по меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар.
«
"После проведенного разведкой расследования можно утверждать, что на данный момент ликвидировано не менее 19 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении армии в соцсети X.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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В миреХАМАСИсламский джихадАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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