https://ria.ru/20240810/tsakhal-1965436105.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе
По меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа, утверждает Армии... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:27
2024-08-10T21:27
2024-08-10T21:27
в мире
хамас
исламский джихад
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 боевиков движений ХАМАС и "Исламский джихад" погибли во время израильского удара по школе "Аль-Табаин" в городе Газа, утверждает Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее газета Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ сообщала, что по меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар. "После проведенного разведкой расследования можно утверждать, что на данный момент ликвидировано не менее 19 террористов ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении армии в соцсети X. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. ЦАХАЛ заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, исламский джихад, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Исламский джихад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации членов ХАМАС при ударе по школе в Газе
ЦАХАЛ: при ударе по школе в Газе погибли 19 членов ХАМАС и "Исламского джихада