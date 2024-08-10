https://ria.ru/20240810/troyka-1965256146.html
В Москве пройдет уникальный чемпионат русских троек
В Москве пройдет уникальный чемпионат русских троек - РИА Новости, 10.08.2024
В Москве пройдет уникальный чемпионат русских троек
В Подмосковье пройдет Четвертый Чемпионат русских троек "Крылатое сердце России", который посвящен в этот раз 100-летию Московского конного завода (МКЗ) №1,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:01
2024-08-10T00:01
2024-08-10T00:01
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Подмосковье пройдет Четвертый Чемпионат русских троек "Крылатое сердце России", который посвящен в этот раз 100-летию Московского конного завода (МКЗ) №1, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.Именно на этом заводе, как отметили организаторы и состоятся соревнования."Плац МКЗ №1 превратится в полосу препятствий, имитирующих городскую езду. Русские тройки будут преодолевать препятствия и выполнять сложные фигуры. Тема турнира в этом году: "В гости в Москву!". Зрители увидят тройки разного назначения, разных пород лошадей и разных периодов истории", - отметили там.В перерывах зрители увидят выступление котильона Московской конной полиции на лошадях орловской рысистой породы и выступление Казачьего хора ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения под руководством Петра Матреничева.
https://rsport.ria.ru/20240724/dyuzharden-1961600447.html
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Подмосковье пройдет Четвертый Чемпионат русских троек "Крылатое сердце России", который посвящен в этот раз 100-летию Московского конного завода (МКЗ) №1, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Именно на этом заводе, как отметили организаторы и состоятся соревнования.
"Плац МКЗ №1 превратится в полосу препятствий, имитирующих городскую езду. Русские тройки будут преодолевать препятствия и выполнять сложные фигуры. Тема турнира в этом году: "В гости в Москву!". Зрители увидят тройки разного назначения, разных пород лошадей и разных периодов истории", - отметили там.
В перерывах зрители увидят выступление котильона Московской конной полиции на лошадях орловской рысистой породы и выступление Казачьего хора ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения под руководством Петра Матреничева.