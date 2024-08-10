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На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня - РИА Новости, 10.08.2024
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15:55 10.08.2024 (обновлено: 16:28 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/tripoli-1965393402.html
На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня
На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня - РИА Новости, 10.08.2024
На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня
Режим временного прекращения огня достигнут между враждующими сторонами в Триполи, заявил в субботу РИА Новости официальный спикер службы спасения и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:55
2024-08-10T16:28
в мире
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БЕНГАЗИ, 10 авг - РИА Новости. Режим временного прекращения огня достигнут между враждующими сторонами в Триполи, заявил в субботу РИА Новости официальный спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Усама Али."После посредничества сторон в данном районе, властей и президентского совета стороны договорились о перемирии между вооруженными формированиями в Триполи на данный момент", - сказал Али.По словам собеседника агентства, в субботу утром бои вспыхнули ан востоке Триполи в районе Кувэйа близ Таджуры.Другой спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Малик Мурсит рассказал РИА Новости, что "центр экстренной медицинской помощи получил ряд вопросов о помощи от гражданского населения"."Был обеспечен безопасный коридор для вывода более 60 семей. Продолжается работа по эвакуации остальных", - отметил Мурсит.В пятницу источники в ливийских органах безопасности сообщил РИА Новости о столкновениях между вооруженными группировками на востоке ливийской столицы Триполи.По словам местных жителей, столкновения между формированиями продолжались несколько часов, одна из сторон захватила штаб другой. Они добавили, что в результате конфликта был нанесен некоторый ущерб собственности, автомобилям и магазинам. Тогда по данным службы спасения и чрезвычайных ситуаций погибли девять человек и 16 получили ранения. В субботу бои между формированиями возобновились.В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240809/stolknoveniya-1965305474.html
https://ria.ru/20240516/liviya-1946365515.html
https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html
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в мире, триполи
В мире, Триполи
На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня

На востоке Триполи начал действовать режим прекращения огня, идет эвакуация

© AP Photo / Yousef MuradВоенные в Триполи
Военные в Триполи - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Yousef Murad
Военные в Триполи. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 10 авг - РИА Новости. Режим временного прекращения огня достигнут между враждующими сторонами в Триполи, заявил в субботу РИА Новости официальный спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Усама Али.
"После посредничества сторон в данном районе, властей и президентского совета стороны договорились о перемирии между вооруженными формированиями в Триполи на данный момент", - сказал Али.
Демонстранты в Триполи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
При столкновениях в столице Ливии погибли девять человек
9 августа, 22:05
По словам собеседника агентства, в субботу утром бои вспыхнули ан востоке Триполи в районе Кувэйа близ Таджуры.
Другой спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Малик Мурсит рассказал РИА Новости, что "центр экстренной медицинской помощи получил ряд вопросов о помощи от гражданского населения".
"Был обеспечен безопасный коридор для вывода более 60 семей. Продолжается работа по эвакуации остальных", - отметил Мурсит.
В пятницу источники в ливийских органах безопасности сообщил РИА Новости о столкновениях между вооруженными группировками на востоке ливийской столицы Триполи.
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16 мая, 11:47
По словам местных жителей, столкновения между формированиями продолжались несколько часов, одна из сторон захватила штаб другой. Они добавили, что в результате конфликта был нанесен некоторый ущерб собственности, автомобилям и магазинам. Тогда по данным службы спасения и чрезвычайных ситуаций погибли девять человек и 16 получили ранения. В субботу бои между формированиями возобновились.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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