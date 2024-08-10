https://ria.ru/20240810/tripoli-1965393402.html

На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня

На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня - РИА Новости, 10.08.2024

На востоке ливийского Триполи начал действовать режим прекращения огня

Режим временного прекращения огня достигнут между враждующими сторонами в Триполи, заявил в субботу РИА Новости официальный спикер службы спасения и... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:55

2024-08-10T15:55

2024-08-10T16:28

в мире

триполи

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БЕНГАЗИ, 10 авг - РИА Новости. Режим временного прекращения огня достигнут между враждующими сторонами в Триполи, заявил в субботу РИА Новости официальный спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Усама Али."После посредничества сторон в данном районе, властей и президентского совета стороны договорились о перемирии между вооруженными формированиями в Триполи на данный момент", - сказал Али.По словам собеседника агентства, в субботу утром бои вспыхнули ан востоке Триполи в районе Кувэйа близ Таджуры.Другой спикер службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Триполи Малик Мурсит рассказал РИА Новости, что "центр экстренной медицинской помощи получил ряд вопросов о помощи от гражданского населения"."Был обеспечен безопасный коридор для вывода более 60 семей. Продолжается работа по эвакуации остальных", - отметил Мурсит.В пятницу источники в ливийских органах безопасности сообщил РИА Новости о столкновениях между вооруженными группировками на востоке ливийской столицы Триполи.По словам местных жителей, столкновения между формированиями продолжались несколько часов, одна из сторон захватила штаб другой. Они добавили, что в результате конфликта был нанесен некоторый ущерб собственности, автомобилям и магазинам. Тогда по данным службы спасения и чрезвычайных ситуаций погибли девять человек и 16 получили ранения. В субботу бои между формированиями возобновились.В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

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https://ria.ru/20240710/liviya-1958753989.html

триполи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, триполи