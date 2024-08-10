https://ria.ru/20240810/trevoga-1965409449.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:06
2024-08-10T18:06
2024-08-10T18:07
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит шесть часов. На Полтавскую и Черниговскую области тревога распространилась в 17.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу