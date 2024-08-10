https://ria.ru/20240810/trevoga-1965369673.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:00

2024-08-10T13:00

2024-08-10T13:00

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 12.25 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240803/opasnost-1963896389.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность