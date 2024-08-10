https://ria.ru/20240810/trevoga-1965369673.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:00
2024-08-10T13:00
2024-08-10T13:00
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef98db0b81a9622d6e80446b864cf124.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 12.25 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240803/opasnost-1963896389.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac29c15e157b43f51ab3205da1a23b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность