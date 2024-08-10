https://ria.ru/20240810/trevoga-1965359996.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:52
2024-08-10T11:52
2024-08-10T12:58
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 11.18 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240803/opasnost-1963896389.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность