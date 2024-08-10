https://ria.ru/20240810/trevoga-1965343899.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:04
2024-08-10T09:04
2024-08-10T09:04
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 8.18 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932632186.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность