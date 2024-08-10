https://ria.ru/20240810/trevoga-1965343899.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:04

2024-08-10T09:04

2024-08-10T09:04

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 8.18 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240313/opasnost-1932632186.html

белгородская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, происшествия