https://ria.ru/20240810/trevoga-1965341649.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:32
2024-08-10T08:32
2024-08-10T08:32
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240701/belgorodskaya_oblast-1956533403.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность