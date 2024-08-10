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Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета - РИА Новости, 10.08.2024
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета
Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:40
2024-08-10T02:40
2024-08-10T02:40
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. "Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета", - сообщила служба в ответ на вопрос о причинах оцепления территории. Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации США были заблокированы.
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
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в мире, сша
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета
Секретная служба США: территорию у Белого дома оцепили в штатном режиме