https://ria.ru/20240810/territorija-1965323924.html

Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета

Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета - РИА Новости, 10.08.2024

Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета

Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T02:40

2024-08-10T02:40

2024-08-10T02:40

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. "Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета", - сообщила служба в ответ на вопрос о причинах оцепления территории. Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации США были заблокированы.

https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша