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Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета - РИА Новости, 10.08.2024
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02:40 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/territorija-1965323924.html
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета - РИА Новости, 10.08.2024
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета
Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:40
2024-08-10T02:40
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США. "Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета", - сообщила служба в ответ на вопрос о причинах оцепления территории. Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации США были заблокированы.
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в мире, сша
В мире, США
Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета

Секретная служба США: территорию у Белого дома оцепили в штатном режиме

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета, сообщила РИА Новости Секретная служба США.
«
"Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета", - сообщила служба в ответ на вопрос о причинах оцепления территории.
Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации США были заблокированы.
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