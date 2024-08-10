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Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 10.08.2024 (обновлено: 13:55 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/tankisty-1965341142.html
Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области
Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области
Минобороны опубликовало видео, на котором российские танковые экипажи заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:28
2024-08-10T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором российские танковые экипажи заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области. Военные разместились на "танкоопасных направлениях", отметили в ведомстве.Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в оборонном ведомстве.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область
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Кадры занятия огневых позиций танковыми экипажами для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ
Минобороны РФ показало кадры занятия огневых позиций танковыми экипажами для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области

Танкисты заняли позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором российские танковые экипажи заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области.
Военные разместились на "танкоопасных направлениях", отметили в ведомстве.
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Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в оборонном ведомстве.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.
Удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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