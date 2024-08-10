https://ria.ru/20240810/tankisty-1965341142.html

Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области

Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Минобороны показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области

Минобороны опубликовало видео, на котором российские танковые экипажи заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:28

2024-08-10T08:28

2024-08-10T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором российские танковые экипажи заняли позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области. Военные разместились на "танкоопасных направлениях", отметили в ведомстве.Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в оборонном ведомстве.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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курская область

россия

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Кадры занятия огневых позиций танковыми экипажами для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ Минобороны РФ показало кадры занятия огневых позиций танковыми экипажами для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-10T08:28 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины