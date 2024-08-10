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Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова - РИА Новости, 10.08.2024
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05:35 10.08.2024 (обновлено: 05:36 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/tajvan-1965332536.html
Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова
Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:35
2024-08-10T05:36
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило оборонное ведомство острова в соцсети X. "С 6.00 пятницы (1.00 мск) до 6.00 субботы (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова. Отмечается, что 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html
https://ria.ru/20240730/tayvan-1962849951.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова

Минобороны Тайваня за сутки отследило 28 воздушных судов ВС Китая

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило оборонное ведомство острова в соцсети X.
«
"С 6.00 пятницы (1.00 мск) до 6.00 субботы (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова.
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
12 июля, 13:45
Отмечается, что 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Тайвань продолжит закупать вооружение у иностранных государств
30 июля, 09:36
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия Китая
 
 
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