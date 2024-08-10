https://ria.ru/20240810/tajvan-1965332536.html

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова - РИА Новости, 10.08.2024

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:35

2024-08-10T05:35

2024-08-10T05:36

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828317948_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_2f95493ab534a43aadb683f52dca9c91.jpg

ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило оборонное ведомство острова в соцсети X. "С 6.00 пятницы (1.00 мск) до 6.00 субботы (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 28 воздушных судов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова. Отмечается, что 22 воздушных судна НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html

https://ria.ru/20240730/tayvan-1962849951.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая