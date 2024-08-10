https://ria.ru/20240810/sudzha-1965329212.html
Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города
Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города - РИА Новости, 10.08.2024
Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города
Город Суджа в Курской области не находится под контролем ВСУ, заявления про захват лживы и являются киевской пропагандой, сообщил РИА Новости глава города... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:21
2024-08-10T04:21
2024-08-10T04:24
суджа
вооруженные силы украины
курская область
валерий герасимов
россия
владимир путин
светлана петренко
общероссийский народный фронт
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ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Город Суджа в Курской области не находится под контролем ВСУ, заявления про захват лживы и являются киевской пропагандой, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев."Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику", - сказал Слащев.В пятницу вечером ОНФ сообщал, что продолжает доставку автомобилями гуманитарной помощи жителям Суджи.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240807/sudzhi-1964689489.html
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суджа, вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, россия, владимир путин, светлана петренко, общероссийский народный фронт, происшествия
Суджа, Вооруженные силы Украины, Курская область, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин, Светлана Петренко, Общероссийский народный фронт, Происшествия
Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города
Глава Курской области Слащев: город Суджа не находится под контролем ВСУ
ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Город Суджа в Курской области не находится под контролем ВСУ, заявления про захват лживы и являются киевской пропагандой, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев.
«
"Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику", - сказал Слащев.
В пятницу вечером ОНФ сообщал, что продолжает доставку автомобилями гуманитарной помощи жителям Суджи.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.