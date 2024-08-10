https://ria.ru/20240810/sudzha-1965329212.html

Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города

Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города - РИА Новости, 10.08.2024

Мэр Суджи призвал не верить украинской пропаганде о захвате города

Город Суджа в Курской области не находится под контролем ВСУ, заявления про захват лживы и являются киевской пропагандой, сообщил РИА Новости глава города... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:21

2024-08-10T04:21

2024-08-10T04:24

суджа

вооруженные силы украины

курская область

валерий герасимов

россия

владимир путин

светлана петренко

общероссийский народный фронт

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ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Город Суджа в Курской области не находится под контролем ВСУ, заявления про захват лживы и являются киевской пропагандой, сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев."Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику", - сказал Слащев.В пятницу вечером ОНФ сообщал, что продолжает доставку автомобилями гуманитарной помощи жителям Суджи.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240807/sudzhi-1964689489.html

https://ria.ru/20240809/podpole-1965129463.html

суджа

курская область

россия

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суджа, вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, россия, владимир путин, светлана петренко, общероссийский народный фронт, происшествия