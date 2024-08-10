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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.08.2024
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00:13 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/stskk-1965315734.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.08.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 4 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:13
2024-08-10T00:13
в мире
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240809/svo-1965233294.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

СЦКК: украинские военные выпустили четыре снаряда по Донецку и Горловке

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОСЦКК
 
 
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