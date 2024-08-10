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На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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10:05 10.08.2024 (обновлено: 14:51 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/strategiya-1965348656.html
На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области
На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области
Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:05
2024-08-10T14:51
в мире
курская область
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
европа
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО", — утверждает он.По его словам, ВСУ тестируют план, который альянс может использовать в случае возможных боевых действий в странах Европы.Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html
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в мире, курская область, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, европа, политика
В мире, Курская область, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Европа, Политика
На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: стратегию ВСУ в Курской области разработала НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО", — утверждает он.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 08:42
По его словам, ВСУ тестируют план, который альянс может использовать в случае возможных боевых действий в странах Европы.
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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В миреКурская областьСШАВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФЕвропаПолитика
 
 
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