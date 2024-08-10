https://ria.ru/20240810/strategiya-1965348656.html

На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области

На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

На Западе высказались о стратегии ВСУ в Курской области

Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:05

2024-08-10T10:05

2024-08-10T14:51

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стратегию Вооруженных сил Украины в Курской области разработал Североатлантический альянс, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО", — утверждает он.По его словам, ВСУ тестируют план, который альянс может использовать в случае возможных боевых действий в странах Европы.Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html

https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html

курская область

сша

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в мире, курская область, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, европа, политика