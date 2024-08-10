Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Старовойт: транспортная безопасность в Курской области является основной задачей
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта
Президент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасной работы общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования в Курской области является основной задачей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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"Основная задача обеспечить безопасную и ритмичную работу общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения, железнодорожного сообщения дальнего следования", - сказал министр.
Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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