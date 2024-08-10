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Старовойт назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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22:14 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/starovojt-1965440564.html
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Старовойт назвал главную задачу в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Обеспечение безопасной работы общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования в Курской области является основной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:14
2024-08-10T22:14
россия
курская область
роман старовойт
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасной работы общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования в Курской области является основной задачей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Основная задача обеспечить безопасную и ритмичную работу общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения, железнодорожного сообщения дальнего следования", - сказал министр. Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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россия, курская область, роман старовойт, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Роман Старовойт, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Старовойт назвал главную задачу в Курской области

Старовойт: транспортная безопасность в Курской области является основной задачей

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта
Президент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин назначил врио губернатора Курской области Р. Старовойта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасной работы общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования в Курской области является основной задачей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Основная задача обеспечить безопасную и ритмичную работу общественного транспорта, пригородного железнодорожного сообщения, железнодорожного сообщения дальнего следования", - сказал министр.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Курской области предоставят транспорт для жителей, покидающих приграничье
Вчера, 19:01
Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
 
РоссияКурская областьРоман СтаровойтВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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