https://ria.ru/20240810/starovojt-1965392765.html

Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области

Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области

Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:46

2024-08-10T15:46

2024-08-10T15:46

курская область

россия

роман старовойт

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на встрече они обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов. "В Курской области со вчерашнего дня работает министр транспорта Роман Старовойт. Сегодня в ходе встречи обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов, обеспечения безопасности транспортного комплекса и связанности Курской области с соседними регионами", - написал он в своем Telegram-канале. "Благодарю Романа Старовойта и всех, кто принимает участие в оказании помощи Курской области", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/putin-1964986829.html

https://ria.ru/20240810/fas-1965382852.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины