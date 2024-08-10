Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области
Глава Минтранса и врио губернатора Курской области обсудили ситуацию в регионе
Министр транспорта России Роман Старовойт . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на встрече они обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов.
"В Курской области со вчерашнего дня работает министр транспорта Роман Старовойт. Сегодня в ходе встречи обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов, обеспечения безопасности транспортного комплекса и связанности Курской области с соседними регионами", - написал он в своем Telegram-канале.
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8 августа, 17:00
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"Благодарю Романа Старовойта и всех, кто принимает участие в оказании помощи Курской области", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.