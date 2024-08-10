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Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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15:46 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/starovojt-1965392765.html
Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области
Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области
Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:46
2024-08-10T15:46
курская область
россия
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на встрече они обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов. "В Курской области со вчерашнего дня работает министр транспорта Роман Старовойт. Сегодня в ходе встречи обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов, обеспечения безопасности транспортного комплекса и связанности Курской области с соседними регионами", - написал он в своем Telegram-канале. "Благодарю Романа Старовойта и всех, кто принимает участие в оказании помощи Курской области", - добавил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/putin-1964986829.html
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курская область, россия, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Старовойт и Смирнов обсудили ситуацию в Курской области

Глава Минтранса и врио губернатора Курской области обсудили ситуацию в регионе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр транспорта России Роман Старовойт
Министр транспорта России Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр транспорта России Роман Старовойт . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт работает в регионе, на встрече они обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов.
"В Курской области со вчерашнего дня работает министр транспорта Роман Старовойт. Сегодня в ходе встречи обсудили оперативную ситуацию и меры, принимаемые для переселения людей из приграничных районов, обеспечения безопасности транспортного комплекса и связанности Курской области с соседними регионами", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна
8 августа, 17:00
«
"Благодарю Романа Старовойта и всех, кто принимает участие в оказании помощи Курской области", - добавил он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
ФАС попросила магазины в Курской области сообщать об изменении цен
Вчера, 14:42
 
Курская областьРоссияРоман СтаровойтАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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