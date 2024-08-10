Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации
Индейцы навахо заявили о временном прекращении перевозки урана по резервации
© AP Photo / Ross D. FranklinУрановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона
© AP Photo / Ross D. Franklin
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью замещения российских поставок после введения запрета на импорт металла из России.
Ранее крупнейшему индейскому племени в США пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории.
"Я могу подтвердить, что губернатор Аризоны Кэти Хоббс успешно заключила краткосрочное соглашение с компанией Energy Fuels Resource, приостанавливающее транспортировку урана. Эта пауза призвана обеспечить возможность для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией навахо", — заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
Закон о запрете на импорт урана из России подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны.
В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро.
Американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти десять лет после остановки.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.