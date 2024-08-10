Рейтинг@Mail.ru
Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 10.08.2024 (обновлено: 14:29 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/ssha-1965339267.html
Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации
Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации - РИА Новости, 10.08.2024
Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации
Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:05
2024-08-10T14:29
россия
сша
аризона
джо байден
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963137515_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_08d52f45ba3abdc93396ca3c641132c3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью замещения российских поставок после введения запрета на импорт металла из России. Ранее крупнейшему индейскому племени в США пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории. "Я могу подтвердить, что губернатор Аризоны Кэти Хоббс успешно заключила краткосрочное соглашение с компанией Energy Fuels Resource, приостанавливающее транспортировку урана. Эта пауза призвана обеспечить возможность для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией навахо", — заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. Закон о запрете на импорт урана из России подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны. В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро. Американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти десять лет после остановки. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html
россия
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963137515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_878f45e9e5b685cd19e70e19991d305f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аризона, джо байден, владимир путин, в мире
Россия, США, Аризона, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации

Индейцы навахо заявили о временном прекращении перевозки урана по резервации

© AP Photo / Ross D. FranklinУрановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью замещения российских поставок после введения запрета на импорт металла из России.
Ранее крупнейшему индейскому племени в США пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории.
Президент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Индейцы выступили с требованием к властям США из-за решения по России
8 мая, 02:46
"Я могу подтвердить, что губернатор Аризоны Кэти Хоббс успешно заключила краткосрочное соглашение с компанией Energy Fuels Resource, приостанавливающее транспортировку урана. Эта пауза призвана обеспечить возможность для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией навахо", — заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
Закон о запрете на импорт урана из России подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны.
В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро.
Американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти десять лет после остановки.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Представитель племени навахо рассказал о последствиях добычи урана в США
19 мая, 08:19
 
РоссияСШААризонаДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала