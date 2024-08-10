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Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации

Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации - РИА Новости, 10.08.2024

Индейцы навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации

Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:05

2024-08-10T08:05

2024-08-10T14:29

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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Индейцы американского племени навахо рассказали РИА Новости, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации с целью замещения российских поставок после введения запрета на импорт металла из России. Ранее крупнейшему индейскому племени в США пришлось привлекать полицию, чтобы помешать перевозке урана по их территории. "Я могу подтвердить, что губернатор Аризоны Кэти Хоббс успешно заключила краткосрочное соглашение с компанией Energy Fuels Resource, приостанавливающее транспортировку урана. Эта пауза призвана обеспечить возможность для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией навахо", — заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. Закон о запрете на импорт урана из России подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны. В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро. Американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти десять лет после остановки. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html

https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, аризона, джо байден, владимир путин, в мире