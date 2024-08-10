https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965412340.html

Спецоперация, 10 августа: режим КТО в Курской области

Спецоперация, 10 августа: режим КТО в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Спецоперация, 10 августа: режим КТО в Курской области

Режим контртеррористической введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:37

2024-08-10T18:37

2024-08-10T18:37

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

сергей куприянов

вооруженные силы украины

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

су-30см

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим контртеррористической введен в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщил врио губернатора Смирнов. Также режим КТО был введен на территории Брянской и Белгородской областей. ВСУ потеряли за сутки до 1855 военных на различных направлениях, поражена иностранная военная техника, в том числе бронетранспортер М113, гаубица М198, орудие L-119, гаубицы М777, польский бронетранспортер Oncilla, радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ. Ситуация в Курской областиОбстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак. Оказывается помощь вынужденным переселенцам, окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений. "Людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - заявил Куцак. Глава Льгова в Курской области Сергей Коростелев сообщил, что ситуация в городе спокойная. ФАС направила письма в крупные торговые сети Курской области, просит ритейлеров информировать об изменении цен на товары и услуги в регионе. Потери ВСУ на курском направленииВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", сообщило Минобороны РФ. В результате удара термобарической ракетой уничтожено 15 украинских боевиков на окраине Суджи Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожен командный состав подразделения 22-й бригады ВСУ в количестве 15 человек, сообщило МО РФ. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесли поражение скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Газ идет через Суджу"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 10 августа – 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

курская область, россия, украина, сергей куприянов, вооруженные силы украины, федеральная антимонопольная служба (фас россии), су-30см, су-35с