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Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:51
2024-08-10T13:51
2024-08-10T13:51
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
https://ria.ru/20240805/minoborony-1964146102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Минобороны: ПВО сбила две бомбы Hammer, 16 снарядов HIMARS и 153 беспилотника