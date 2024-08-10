https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965375377.html

Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024

Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:51

2024-08-10T13:51

2024-08-10T13:51

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

https://ria.ru/20240805/minoborony-1964146102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, франция, безопасность