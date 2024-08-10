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Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965375377.html
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS - РИА Новости, 10.08.2024
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:51
2024-08-10T13:51
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Безопасность
Российская ПВО сбила две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Минобороны: ПВО сбила две бомбы Hammer, 16 снарядов HIMARS и 153 беспилотника

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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, 16 реактивных снарядов HIMARS, четыре ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех производства беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
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