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Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:48
2024-08-10T13:48
2024-08-10T13:48
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группы "Восток"
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны.