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Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:48
2024-08-10T13:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группы "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны.
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