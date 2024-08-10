https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965375253.html

Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 125 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:48

2024-08-10T13:48

2024-08-10T13:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность