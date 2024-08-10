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Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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13:43 10.08.2024 (обновлено: 15:07 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965374008.html
Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ
Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ
Российские войска нанесли удар по цеху производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:43
2024-08-10T15:07
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, 16 американских реактивных снарядов HIMARS, четыре американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 дрона, из них 97 — вне зоны проведения СВО.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, средства ПВО сбивают десятки объектов.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ

Минобороны: российские военные нанесли удар по цеху производства БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, 16 американских реактивных снарядов HIMARS, четыре американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 дрона, из них 97 — вне зоны проведения СВО.
Украинские военные ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, средства ПВО сбивают десятки объектов.
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