https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965374008.html

Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ

Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

Российские военные нанесли удар по цеху производства дронов ВСУ

Российские войска нанесли удар по цеху производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:43

2024-08-10T13:43

2024-08-10T15:07

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, 16 американских реактивных снарядов HIMARS, четыре американские зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 дрона, из них 97 — вне зоны проведения СВО.Украинские военные ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, средства ПВО сбивают десятки объектов.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность