https://ria.ru/20240810/spetsoperatsiya-1965373829.html
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки украинских бригад, противник потерял до 350... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:38
2024-08-10T13:38
2024-08-10T13:52
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сша
торецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949090075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b364fc5b1095b932013a97193582a3ae.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки украинских бригад, противник потерял до 350 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html
россия
сша
торецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949090075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af9b5486745f72f94a9d862956ed7d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, торецк
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Торецк
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группа "Центр" отразила две контратаки ВСУ и заняла выгодные рубежи