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Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию - РИА Новости, 10.08.2024
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00:19 10.08.2024 (обновлено: 02:56 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию - РИА Новости, 10.08.2024
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию
Американские СМИ Wall Street Journal призывают власти США усилить поставки Украине оружия и призывают снять ограничения на использование дальнобойных ракет... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:19
2024-08-10T02:56
россия
курская область
украина
джо байден
джон кирби
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американские СМИ Wall Street Journal призывают власти США усилить поставки Украине оружия и призывают снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS вглубь российской территории на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, а заодно одобряют действия Киева, от которых погибли мирные жители. Редакционный совет газеты Wall Street Journal в пятницу открыто поддержал позицию государственного департамента, который не увидел в действиях ВСУ никаких нарушений политик США в отношении использования американского оружия. "Приятно это слышать, но лучшим ответом является поставка еще больших вооружений Украине, включая ракеты дальнего радиуса для атак на базы и линии снабжения России, а также устранение ограничений на использование ракет ATACMS", - говорится в статье руководства издания. В газете сочли действия украинских боевиков уроком для администрации президента США Джо Байдена, которая долгое время формально ограничивала ВСУ от использования американского оружия за пределами территории страны. На прошедшем в пятницу звонке с координатором Белого дома по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби представители американских СМИ неоднократно интересовались у него, остаются ли в силе действующие для Киева ограничения на применение оружия, передаваемого Вашингтоном на фоне попытки вторжения украинских военных в Курскую область. Газета New York Times, в свою очередь, положительно оценивает террористический характер действий Киева, одновременно выражая надежду на то, что ВСУ сумеют остаться в российском регионе продолжительное время. "Это азартная игра", - цитирует издание реакцию высокопоставленного американского чиновника на действия Украины, в результате которых гибнет и страдает мирное российское население. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html
https://ria.ru/20240623/ukraina-1954802369.html
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россия, курская область, украина, джо байден, джон кирби, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Курская область, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию

WSJ призвала власти США усилить поставки оружия Украине

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американские СМИ Wall Street Journal призывают власти США усилить поставки Украине оружия и призывают снять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS вглубь российской территории на фоне террористического нападения ВСУ на Курскую область, а заодно одобряют действия Киева, от которых погибли мирные жители.
Редакционный совет газеты Wall Street Journal в пятницу открыто поддержал позицию государственного департамента, который не увидел в действиях ВСУ никаких нарушений политик США в отношении использования американского оружия.
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31 мая, 00:06
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"Приятно это слышать, но лучшим ответом является поставка еще больших вооружений Украине, включая ракеты дальнего радиуса для атак на базы и линии снабжения России, а также устранение ограничений на использование ракет ATACMS", - говорится в статье руководства издания.
В газете сочли действия украинских боевиков уроком для администрации президента США Джо Байдена, которая долгое время формально ограничивала ВСУ от использования американского оружия за пределами территории страны.
На прошедшем в пятницу звонке с координатором Белого дома по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби представители американских СМИ неоднократно интересовались у него, остаются ли в силе действующие для Киева ограничения на применение оружия, передаваемого Вашингтоном на фоне попытки вторжения украинских военных в Курскую область.
Газета New York Times, в свою очередь, положительно оценивает террористический характер действий Киева, одновременно выражая надежду на то, что ВСУ сумеют остаться в российском регионе продолжительное время.
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"Это азартная игра", - цитирует издание реакцию высокопоставленного американского чиновника на действия Украины, в результате которых гибнет и страдает мирное российское население.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияКурская областьУкраинаДжо БайденДжон КирбиВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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