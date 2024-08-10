https://ria.ru/20240810/sirija-1965444603.html

Дамаск потребовал от США немедленно покинуть Сирию

Дамаск потребовал от США немедленно покинуть Сирию - РИА Новости, 10.08.2024

Дамаск потребовал от США немедленно покинуть Сирию

Военные США должны прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока Сирии, поддерживая курдские "Сирийские силы самообороны", и обязаны немедленно... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:12

2024-08-10T23:12

2024-08-10T23:12

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Военные США должны прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока Сирии, поддерживая курдские "Сирийские силы самообороны", и обязаны немедленно покинуть оккупированные ими территории САР, сообщается в опубликованном в субботу заявлении МИД Сирии. "Сирия требует от США незамедлительно прекратить эти действия и покинуть сирийскую территорию. А также уважать волю сирийцев, которые против власти подобных сепаратистских формирований", - написано в заявлении. В МИД Сирии напомнили, что курдская милиция СДС под прикрытием американской авиации атаковала ряд населенных пунктов на север и северо-востоке Сирии в результате чего были убиты мирные жители, включая женщин и детей. "Так называемые силы СДС вместе с силами США напали на наших граждан в Дейр-эз-Зоре, Эль-Хасаке и Камышли, а также на деревни на севере и северо-востоке. В результате погибли мирные жители", - заявляет сирийский МИД. В сирийском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что присутствие США на территории Сирии нелегитимно и оценивается как оккупация, а поддержка сепаратистских формирование есть ни что иное, как "дешевые попытки достичь собственных целей в регионе". В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС удалось восстановить контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились. На фоне столкновений в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли. Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20240810/vojska-1965332204.html

https://ria.ru/20240806/siriya-1964523596.html

https://ria.ru/20240806/siriya-1964482063.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)