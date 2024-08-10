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При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/shebekino-1965422599.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:51
2024-08-10T19:51
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: мирный житель пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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