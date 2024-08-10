https://ria.ru/20240810/shebekino-1965422599.html

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2024

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:51

2024-08-10T19:51

2024-08-10T19:51

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины