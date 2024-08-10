https://ria.ru/20240810/shebekino-1965422599.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:51
2024-08-10T19:51
2024-08-10T19:51
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:385:960:925_1920x0_80_0_0_8451c0abb2b0d371a0046dad19eb9b95.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области, с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он был доставлен в больницу Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В результате последнего обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
шебекино
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884440747_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_cce59e43d32000b37eb5828c24366be5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Гладков: мирный житель пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ