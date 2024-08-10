https://ria.ru/20240810/shebekino-1965372095.html
При обстреле Шебекино пострадала женщина
При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:25
2024-08-10T13:25
2024-08-10T13:28
шебекино
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате обстрела есть пострадавшая. Женщину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Отмечается, что на данный момент в городе выявлены повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Кроме того, крыльцо и забор разрушены в нежилом доме от прямого попадания снаряда в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.
https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965276549.html
https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина