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При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 10.08.2024 (обновлено: 13:28 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/shebekino-1965372095.html
При обстреле Шебекино пострадала женщина
При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2024
При обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:25
2024-08-10T13:28
шебекино
белгородская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате обстрела есть пострадавшая. Женщину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Отмечается, что на данный момент в городе выявлены повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Кроме того, крыльцо и забор разрушены в нежилом доме от прямого попадания снаряда в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.
https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965276549.html
https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html
шебекино
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шебекино, белгородская область, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Шебекино пострадала женщина

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате обстрела есть пострадавшая. Женщину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.
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Отмечается, что на данный момент в городе выявлены повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Кроме того, крыльцо и забор разрушены в нежилом доме от прямого попадания снаряда в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествия
 
 
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