https://ria.ru/20240810/shebekino-1965372095.html

При обстреле Шебекино пострадала женщина

При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2024

При обстреле Шебекино пострадала женщина

Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:25

2024-08-10T13:25

2024-08-10T13:28

шебекино

белгородская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате обстрела есть пострадавшая. Женщину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он.Отмечается, что на данный момент в городе выявлены повреждения в четырех домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Кроме того, крыльцо и забор разрушены в нежилом доме от прямого попадания снаряда в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965276549.html

https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, происшествия