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Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат - РИА Новости, 10.08.2024
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16:34 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/sandu-1965398953.html
Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат
Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат - РИА Новости, 10.08.2024
Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат
Президент Молдавии Майя Санду не уверена в победе на выборах главы государства и поэтому вычищает инфополе, штрафуя и закрывая одно СМИ за другим, считает... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:34
2024-08-10T16:34
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
василий боля
евросоюз
выборы президента венесуэлы — 2024
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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не уверена в победе на выборах главы государства и поэтому вычищает инфополе, штрафуя и закрывая одно СМИ за другим, считает депутат молдавского парламента, претендент на пост президента республики от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии 9 августа принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее правительственный совет временно приостановил работу компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM) по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал тринадцатым телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена. "Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента - вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ. Майя Санду и партия власти нам постоянно говорят о том, что Молдова - демократичная страна. И тут же указывают, что народу смотреть можно, а что - нельзя", - написал в своем Telegram-канале Боля. По его словам, репрессии в отношении СМИ уже становятся "визитной карточкой" нынешний власти. "И даже так любимый госпожой президентом ЕС ничего не может (или не хочет) с этим поделать. Репрессии в отношении СМИ продолжаются", - отметил Боля. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России. Ряд российских СМИ в Молдавии уже запретили под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
https://ria.ru/20240803/vlah-1963908365.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, василий боля, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Василий Боля, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат

Депутат Боля: Санду не уверена в победе на выборах, поэтому вычищает инфополе

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не уверена в победе на выборах главы государства и поэтому вычищает инфополе, штрафуя и закрывая одно СМИ за другим, считает депутат молдавского парламента, претендент на пост президента республики от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии 9 августа принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее правительственный совет временно приостановил работу компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM) по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал тринадцатым телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена.
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«
"Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента - вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ. Майя Санду и партия власти нам постоянно говорят о том, что Молдова - демократичная страна. И тут же указывают, что народу смотреть можно, а что - нельзя", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, репрессии в отношении СМИ уже становятся "визитной карточкой" нынешний власти.
«
"И даже так любимый госпожой президентом ЕС ничего не может (или не хочет) с этим поделать. Репрессии в отношении СМИ продолжаются", - отметил Боля.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже запретили под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
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