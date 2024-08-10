Санду не уверена в победе на выборах президента Молдавии, считает депутат
Депутат Боля: Санду не уверена в победе на выборах, поэтому вычищает инфополе
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не уверена в победе на выборах главы государства и поэтому вычищает инфополе, штрафуя и закрывая одно СМИ за другим, считает депутат молдавского парламента, претендент на пост президента республики от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии 9 августа принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее правительственный совет временно приостановил работу компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM) по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал тринадцатым телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена.
«
"Если вам нужно еще одно доказательство того, что Майя Санду не уверена в победе на выборах президента - вот оно. Режим продолжает оперативно вычищать инфополе, штрафуя и закрывая СМИ. Майя Санду и партия власти нам постоянно говорят о том, что Молдова - демократичная страна. И тут же указывают, что народу смотреть можно, а что - нельзя", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, репрессии в отношении СМИ уже становятся "визитной карточкой" нынешний власти.
«
"И даже так любимый госпожой президентом ЕС ничего не может (или не хочет) с этим поделать. Репрессии в отношении СМИ продолжаются", - отметил Боля.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже запретили под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
Оппозиция обвинила ЦИК Молдавии в превышении полномочий
7 августа, 18:28