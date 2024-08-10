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На Сахалине провели реконструкцию штурма японского поста - РИА Новости, 10.08.2024
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09:20 10.08.2024 (обновлено: 09:22 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/sahalin-1965345033.html
На Сахалине провели реконструкцию штурма японского поста
На Сахалине провели реконструкцию штурма японского поста - РИА Новости, 10.08.2024
На Сахалине провели реконструкцию штурма японского поста
Пятую военно-историческую реконструкцию штурма японского поста летом 1945 года, который положил начало освобождению Южного Сахалина, провели в субботу на месте... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:20
2024-08-10T09:22
общество
сахалин
хабаровск
ростовская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг – РИА Новости. Пятую военно-историческую реконструкцию штурма японского поста летом 1945 года, который положил начало освобождению Южного Сахалина, провели в субботу на месте исторических событий, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, исторический бой восстановили в селе Рощино Смирныховского района. Штурм полицейского поста Хандаса 11-12 августа 1945 года стал одним из важнейших сражений за освобождение Южного Сахалина. Двое суток советские бойцы штурмовали неприступный японский укрепрайон. Ключевые события сражения легли в основу 50-минутной военно-исторической реконструкции. В ней приняли участие около 60 реконструкторов с Сахалина, из Хабаровска, Якутии, Московской и Ростовской областей, Мордовии и Татарстана. Сценарий реконструкции максимально приблизили к событиям августа 1945 года. Для действующих лиц подготовили копии формы Красной армии и японских захватчиков. В бою они использовали образцы вооружения Второй мировой войны, способные стрелять светозвуковыми холостыми патронами. Среди них были знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японская винтовка Арисака. Организаторы провели также благотворительную ярмарку "Смирныховский район – фронту" в поддержку участников СВО, подготовили концертную программу "Памяти павших, во славу живых!" и выставку образцов снаряжения и вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии. В правительстве региона рассказали, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине ведется реконструкция самого полицейского поста Хандаса. Как отметил в выступлении перед участниками и гостями реконструкции глава региона, этот год в Сахалинской области объявлен Годом Защитника Отечества, и при поддержке неравнодушных предпринимателей и жителей региона на острове создается музей под открытым небом "Южно-Сахалинская наступательная операция". "Планируем открыть его в следующем году – к 80-й годовщине Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это важный вклад в сохранение памяти об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, о подвиге нашего народа. О тех, кто отдавал жизнь за островную землю", - цитирует пресс-служба главу региона. Зрителями реконструкции стали сотни жителей и гостей Сахалина, в том числе участники Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который проходит в областном центре с 5 по 11 августа.
https://ria.ru/20240429/mayak-1942982351.html
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общество, сахалин, хабаровск, ростовская область, валерий лимаренко
Общество, Сахалин, Хабаровск, Ростовская область, Валерий Лимаренко
На Сахалине провели реконструкцию штурма японского поста

Реконструкцию штурма поста Хандаса в 1945 году провели на Сахалине

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года
Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Советские транспортные суда на пути к Южному Сахалину. Август 1945 года. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 авг – РИА Новости. Пятую военно-историческую реконструкцию штурма японского поста летом 1945 года, который положил начало освобождению Южного Сахалина, провели в субботу на месте исторических событий, сообщает правительство региона.
По информации пресс-службы, исторический бой восстановили в селе Рощино Смирныховского района. Штурм полицейского поста Хандаса 11-12 августа 1945 года стал одним из важнейших сражений за освобождение Южного Сахалина. Двое суток советские бойцы штурмовали неприступный японский укрепрайон. Ключевые события сражения легли в основу 50-минутной военно-исторической реконструкции.
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В ней приняли участие около 60 реконструкторов с Сахалина, из Хабаровска, Якутии, Московской и Ростовской областей, Мордовии и Татарстана. Сценарий реконструкции максимально приблизили к событиям августа 1945 года. Для действующих лиц подготовили копии формы Красной армии и японских захватчиков. В бою они использовали образцы вооружения Второй мировой войны, способные стрелять светозвуковыми холостыми патронами. Среди них были знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярева, японская винтовка Арисака. Организаторы провели также благотворительную ярмарку "Смирныховский район – фронту" в поддержку участников СВО, подготовили концертную программу "Памяти павших, во славу живых!" и выставку образцов снаряжения и вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии.
В правительстве региона рассказали, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине ведется реконструкция самого полицейского поста Хандаса.
Как отметил в выступлении перед участниками и гостями реконструкции глава региона, этот год в Сахалинской области объявлен Годом Защитника Отечества, и при поддержке неравнодушных предпринимателей и жителей региона на острове создается музей под открытым небом "Южно-Сахалинская наступательная операция".
"Планируем открыть его в следующем году – к 80-й годовщине Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это важный вклад в сохранение памяти об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов, о подвиге нашего народа. О тех, кто отдавал жизнь за островную землю", - цитирует пресс-служба главу региона.
Зрителями реконструкции стали сотни жителей и гостей Сахалина, в том числе участники Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который проходит в областном центре с 5 по 11 августа.
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ОбществоСахалинХабаровскРостовская областьВалерий Лимаренко
 
 
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