Соцотдел РПЦ направил помощь в Курскую область
Соцотдел РПЦ доставил помощь в Курск, ожидается бронемашина для вывоза людей
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) закупил предметы первой необходимости для принимающего пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область Знаменского монастыря в Курске, ожидается прибытие бронированной машины для эвакуации людей из прифронтовой зоны, сообщили в пресс-службе отдела.
Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и в Знаменском монастыре Курска, сообщил ранее синодальный отдел.
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"Синодальный отдел по благотворительности закупил раскладушки, постельное белье, посуду и средства гигиены для Знаменского монастыря в Курске. В Курскую епархию приезжают дополнительно два специалиста Синодального отдела по благотворительности — Наталья Кульева и Елена Иванова. Их основной задачей станет содействие епархии в организации церковного штаба помощи и обработка на месте поступающих заявок от жителей Курской области. В ближайшее время в Курск приедет специалист по помощи мирным жителям в прифронтовой зоне, руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков с партией гуманитарной помощи и бронированной машиной для эвакуации людей из прифронтовой зоны", - сообщили в отделе.
В соцотделе РПЦ заявили, что в Курск прибудет руководитель церковного штаба помощи беженцам в Белгороде Елена Химченко с гуманитарной помощью для пункта временного размещения в Курской Коренной пустыни, а руководитель церковного штаба помощи беженцам в Воронеже протоиерей Николай Лищенюк привезет гуманитарную помощь для центра помощи при молодежном отделе Курской епархии.
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"20 тонн гуманитарной помощи направляют "Патриаршие добровольцы" совместно с Троице-Сергиевой Лаврой", - сказали в отделе.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма
9 августа, 21:38