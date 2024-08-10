https://ria.ru/20240810/rpts-1965390500.html

Соцотдел РПЦ направил помощь в Курскую область

Соцотдел РПЦ направил помощь в Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024

Соцотдел РПЦ направил помощь в Курскую область

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) закупил предметы первой необходимости для... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:32

2024-08-10T15:32

2024-08-10T15:32

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) закупил предметы первой необходимости для принимающего пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область Знаменского монастыря в Курске, ожидается прибытие бронированной машины для эвакуации людей из прифронтовой зоны, сообщили в пресс-службе отдела. Пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область принимают в мужском монастыре Курская Коренная пустынь в местечке Свобода и в Знаменском монастыре Курска, сообщил ранее синодальный отдел. "Синодальный отдел по благотворительности закупил раскладушки, постельное белье, посуду и средства гигиены для Знаменского монастыря в Курске. В Курскую епархию приезжают дополнительно два специалиста Синодального отдела по благотворительности — Наталья Кульева и Елена Иванова. Их основной задачей станет содействие епархии в организации церковного штаба помощи и обработка на месте поступающих заявок от жителей Курской области. В ближайшее время в Курск приедет специалист по помощи мирным жителям в прифронтовой зоне, руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков с партией гуманитарной помощи и бронированной машиной для эвакуации людей из прифронтовой зоны", - сообщили в отделе. В соцотделе РПЦ заявили, что в Курск прибудет руководитель церковного штаба помощи беженцам в Белгороде Елена Химченко с гуманитарной помощью для пункта временного размещения в Курской Коренной пустыни, а руководитель церковного штаба помощи беженцам в Воронеже протоиерей Николай Лищенюк привезет гуманитарную помощь для центра помощи при молодежном отделе Курской епархии. "20 тонн гуманитарной помощи направляют "Патриаршие добровольцы" совместно с Троице-Сергиевой Лаврой", - сказали в отделе. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html

https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html

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здоровье - общество, курская область, курск, россия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь