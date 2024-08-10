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В РПЦ напомнили о важности национального единства - РИА Новости, 10.08.2024
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Религия
 
01:27 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rpts-1965320954.html
В РПЦ напомнили о важности национального единства
В РПЦ напомнили о важности национального единства - РИА Новости, 10.08.2024
В РПЦ напомнили о важности национального единства
Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) напомнил в беседе с РИА Новости о... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:27
2024-08-10T01:27
религия
смоленск
литва
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) напомнил в беседе с РИА Новости о важности национального единства и христианского духа в день памяти Смоленской иконы Божией Матери, считавшейся "защитницей" западных рубежей страны. День памяти древней чудотворной Смоленской иконы Богородицы установлен в Русской православной церкви на 10 августа (28 июля по старому стилю) в память возвращения Смоленска из-под власти Литвы в XVI веке. Икону связывают также со спасением города в 1239 году от войск Батыя, исторически она считалась "защитницей" западных рубежей России. В Смоленском скиту Валаамского монастыря монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. День памяти иконы – престольный праздник главного Смоленского собора Новодевичьего монастыря, который в честь этой иконы 500 лет назад, в мае 1524 года, основал царь Василий II во исполнение обета, данного при взятии Смоленска в 1514 году у литовцев. Судьба оригинальной иконы, хранившейся в Смоленске, неизвестна после оккупации города в 1941–1943 годах немецкими вой­ска­ми. "Надо правильно поставить перспективу, потому что если мы будем смотреть на иконы как на некий предмет, к которому обращаемся, то мы теряем Христа и свою христианскую веру. Но если мы помним твёрдо и понимаем, что икона это окно – мы смотрим в окно и видим и Того, и Тy, кто за окном… Икона ведёт нас туда, куда нам подобает идти. Мы говорим здесь о взаимной поддержке, о национальном духе, о национальном единстве – все это приобретает глубокий смысл, я бы сказал, единственный смысл, если мы вспоминаем, что нам поставлена задача быть подобием Бога", – сказал иеромонах в день празднования Смоленской иконы. Почитание икон – это отражение христианской веры в то, что Бог стал человеком, напомнил он. "Это основной догмат христианской веры, и он отражается в доске и красках, в этих предметах, которыми люди безбожные пренебрегают. А на самом деле здесь – протянутая рука, можно сказать, с неба до земли. Нам эту руку надо схватить и держать её, и очень хорошо ее понимать, чувствовать", – заключил Маркиш.
https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html
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смоленск, литва, россия, русская православная церковь
Религия, Смоленск, Литва, Россия, Русская православная церковь
В РПЦ напомнили о важности национального единства

Иеромонах напомнил о единстве в день памяти иконы-"защитницы" западных границ РФ

© РИА Новости / С. ТартаковскийИкона Божией Матери "Одигитрия Смоленская". 16-й век
Икона Божией Матери Одигитрия Смоленская. 16-й век - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / С. Тартаковский
Икона Божией Матери "Одигитрия Смоленская". 16-й век. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) напомнил в беседе с РИА Новости о важности национального единства и христианского духа в день памяти Смоленской иконы Божией Матери, считавшейся "защитницей" западных рубежей страны.
День памяти древней чудотворной Смоленской иконы Богородицы установлен в Русской православной церкви на 10 августа (28 июля по старому стилю) в память возвращения Смоленска из-под власти Литвы в XVI веке. Икону связывают также со спасением города в 1239 году от войск Батыя, исторически она считалась "защитницей" западных рубежей России.
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В Смоленском скиту Валаамского монастыря монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. День памяти иконы – престольный праздник главного Смоленского собора Новодевичьего монастыря, который в честь этой иконы 500 лет назад, в мае 1524 года, основал царь Василий II во исполнение обета, данного при взятии Смоленска в 1514 году у литовцев.
Судьба оригинальной иконы, хранившейся в Смоленске, неизвестна после оккупации города в 1941–1943 годах немецкими вой­ска­ми.
"Надо правильно поставить перспективу, потому что если мы будем смотреть на иконы как на некий предмет, к которому обращаемся, то мы теряем Христа и свою христианскую веру. Но если мы помним твёрдо и понимаем, что икона это окно – мы смотрим в окно и видим и Того, и Тy, кто за окном… Икона ведёт нас туда, куда нам подобает идти. Мы говорим здесь о взаимной поддержке, о национальном духе, о национальном единстве – все это приобретает глубокий смысл, я бы сказал, единственный смысл, если мы вспоминаем, что нам поставлена задача быть подобием Бога", – сказал иеромонах в день празднования Смоленской иконы.
Почитание икон – это отражение христианской веры в то, что Бог стал человеком, напомнил он.
"Это основной догмат христианской веры, и он отражается в доске и красках, в этих предметах, которыми люди безбожные пренебрегают. А на самом деле здесь – протянутая рука, можно сказать, с неба до земли. Нам эту руку надо схватить и держать её, и очень хорошо ее понимать, чувствовать", – заключил Маркиш.
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