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Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе - РИА Новости, 10.08.2024
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Туризм
 
19:29 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965419390.html
Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе
Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе - РИА Новости, 10.08.2024
Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе
Роспотребнадзор поручил территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях города-курорта Анапы,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:29
2024-08-10T19:29
туризм
краснодарский край
анапа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московский комсомолец
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор поручил территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях города-курорта Анапы, сообщила пресс-служба ведомства журналистам. Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что туристы обратили внимание на присутствие клопов и тараканов в городских отелях. "Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа поручено проверить информацию о появившихся в СМИ жалобах отдыхающих на наличие клопов и тараканов в отелях", - говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что в таких случаях граждане могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240809/puteshestviya-1964973242.html
краснодарский край
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краснодарский край, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский комсомолец
Туризм, Краснодарский край, Анапа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московский комсомолец
Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе

Отдел Роспотребнадзора в Анапе проверит сообщения о клопах и тараканах в отелях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор поручил территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях города-курорта Анапы, сообщила пресс-служба ведомства журналистам.
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что туристы обратили внимание на присутствие клопов и тараканов в городских отелях.
«
"Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа поручено проверить информацию о появившихся в СМИ жалобах отдыхающих на наличие клопов и тараканов в отелях", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что в таких случаях граждане могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.
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ТуризмКраснодарский крайАнапаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московский комсомолец
 
 
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