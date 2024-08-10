https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965419390.html

Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе

Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе - РИА Новости, 10.08.2024

Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в отелях в Анапе

Роспотребнадзор поручил территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях города-курорта Анапы,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:29

2024-08-10T19:29

2024-08-10T19:29

туризм

краснодарский край

анапа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московский комсомолец

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор поручил территориальному управлению по Краснодарскому краю проверить информацию о наличии клопов и тараканов в отелях города-курорта Анапы, сообщила пресс-служба ведомства журналистам. Ранее газета "Московский комсомолец" сообщала, что туристы обратили внимание на присутствие клопов и тараканов в городских отелях. "Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа поручено проверить информацию о появившихся в СМИ жалобах отдыхающих на наличие клопов и тараканов в отелях", - говорится в сообщении. В ведомстве также напомнили, что в таких случаях граждане могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240809/puteshestviya-1964973242.html

краснодарский край

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский комсомолец