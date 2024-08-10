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Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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12:40 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:40
2024-08-10T12:40
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам в ведомстве. "В Курской области специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения для проживания людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, специалистами ведомства организованы и проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения. Организован комплекс мер, включающий контроль мест временного проживания и мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965367781.html
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Дарья Буймова
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курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Курская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области

Роспотребнадзор в Курской области контролирует санитарную ситуацию в 26 ПВР

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам в ведомстве.
"В Курской области специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения для проживания людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах", - отметили в пресс-службе.
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Согласно сообщению, специалистами ведомства организованы и проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения. Организован комплекс мер, включающий контроль мест временного проживания и мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней.
"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
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Курская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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