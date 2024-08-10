https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:40
2024-08-10T12:40
2024-08-10T12:40
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам в ведомстве. "В Курской области специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения для проживания людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, специалистами ведомства организованы и проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения. Организован комплекс мер, включающий контроль мест временного проживания и мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965367781.html
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Курская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
Роспотребнадзор в Курской области контролирует санитарную ситуацию в 26 ПВР
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам в ведомстве.
"В Курской области специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения для проживания людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, специалистами ведомства организованы и проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения. Организован комплекс мер, включающий контроль мест временного проживания и мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней.
"Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.