https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html

Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области

Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области

Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:40

2024-08-10T12:40

2024-08-10T12:40

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Курской области контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения (ПВР), сообщили журналистам в ведомстве. "В Курской области специалисты Роспотребнадзора контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 26 пунктах временного размещения для проживания людей, покинувших свое место жительства в приграничных районах", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, специалистами ведомства организованы и проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе за условиями проживания, питания, организацией водоснабжения, водоотведения. Организован комплекс мер, включающий контроль мест временного проживания и мероприятий по недопущению формирования очагов инфекционных болезней. "Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240810/rosatom-1965367781.html

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество