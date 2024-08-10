В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана
Индейцы США ожидают, что на следующей неделе подготовят правила перевозки урана
© Фото : The Navajo Nation Office of the PresidentПрезидент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана
Президент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо заявили РИА Новости, что правила по перевозке урана по их резервации будут готовы на следующей неделе на фоне их беспокойств о влиянии транспортировки на здоровье жителей.
В мае индейцы навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ. Им пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы остановить перевозку.
"В настоящее время мы разрабатываем комплексные правила транспортировки, которые, как мы ожидаем, будут официально закреплены в законе навахо к следующей недели… Эти правила будут включать требования об уведомлении и гражданско-правовые санкции за любые нарушения", - заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
Крупнейшее американское племя продолжает ожидать встречи с Агентством по охране окружающей среды США, министерством транспорта и Белым домом для обсуждения сложившейся ситуации, добавил Ахастин.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Закон о запрете на импорт урана из России был подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны.
В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро.