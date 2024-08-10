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В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана - РИА Новости, 10.08.2024
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08:55 10.08.2024 (обновлено: 08:56 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/rezervatsija-1965342844.html
В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана
В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана - РИА Новости, 10.08.2024
В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана
Индейцы американского племени навахо заявили РИА Новости, что правила по перевозке урана по их резервации будут готовы на следующей неделе на фоне их... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:55
2024-08-10T08:56
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо заявили РИА Новости, что правила по перевозке урана по их резервации будут готовы на следующей неделе на фоне их беспокойств о влиянии транспортировки на здоровье жителей. В мае индейцы навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ. Им пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы остановить перевозку. "В настоящее время мы разрабатываем комплексные правила транспортировки, которые, как мы ожидаем, будут официально закреплены в законе навахо к следующей недели… Эти правила будут включать требования об уведомлении и гражданско-правовые санкции за любые нарушения", - заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. Крупнейшее американское племя продолжает ожидать встречи с Агентством по охране окружающей среды США, министерством транспорта и Белым домом для обсуждения сложившейся ситуации, добавил Ахастин. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Закон о запрете на импорт урана из России был подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны. В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро.
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
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в мире, россия, сша, юта, джо байден
В мире, Россия, США, Юта, Джо Байден
В резервации навахо рассказали о подготовке правил перевозки урана

Индейцы США ожидают, что на следующей неделе подготовят правила перевозки урана

© Фото : The Navajo Nation Office of the PresidentПрезидент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана
Президент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : The Navajo Nation Office of the President
Президент племени навахо Буу Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену запретить добычу и транспортировку урана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Индейцы американского племени навахо заявили РИА Новости, что правила по перевозке урана по их резервации будут готовы на следующей неделе на фоне их беспокойств о влиянии транспортировки на здоровье жителей.
В мае индейцы навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт этого металла из РФ. Им пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы остановить перевозку.
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"В настоящее время мы разрабатываем комплексные правила транспортировки, которые, как мы ожидаем, будут официально закреплены в законе навахо к следующей недели… Эти правила будут включать требования об уведомлении и гражданско-правовые санкции за любые нарушения", - заявил РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин.
Крупнейшее американское племя продолжает ожидать встречи с Агентством по охране окружающей среды США, министерством транспорта и Белым домом для обсуждения сложившейся ситуации, добавил Ахастин.
Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки.
Закон о запрете на импорт урана из России был подписан президентом США Джо Байденом в мае. Он вступает в силу 11 августа. Вместе с тем администрация США отмечала, что в индивидуальном порядке могут быть выданы разрешения на импорт урана из России, если не будет других подходящих источников урана или если такой импорт будет в национальных интересах страны.
В мае США приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с марта прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американского статбюро.
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