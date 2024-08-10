https://ria.ru/20240810/pvo-1965327369.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:36
2024-08-10T03:36
2024-08-10T03:39
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
курская область
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность