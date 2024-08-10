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Путин отметил трудолюбие и патриотизм жителей Костромской области
Путин отметил трудолюбие и патриотизм жителей Костромской области - РИА Новости, 10.08.2024
Путин отметил трудолюбие и патриотизм жителей Костромской области
Президент России Владимир Путин, поздравляя губернатора Костромской области Сергея Ситникова и жителей Костромской области с 80-летием ее образования, отметил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:48
2024-08-10T15:48
2024-08-10T15:48
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя губернатора Костромской области Сергея Ситникова и жителей Костромской области с 80-летием ее образования, отметил трудолюбие, гостеприимство и истинный патриотизм жителей региона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием образования Костромской области. Жителей вашего древнего края во все времена отличали замечательные человеческие качества: упорство и трудолюбие, широта души и гостеприимство, истинный патриотизм, в основе которого – любовь к Отечеству, уважение к его великой истории", - говорится в поздравлении. Президент отметил важность бережного отношения к традициям, "завещанным отцами, дедами и прадедами". Также подчеркивается, что жители Костромской области участвуют в решении ключевых задач, стоящих перед регионом и Россией. Кроме того, они, наряду с открытием новых заводов и производств, уделяют внимание сохранению культурного, духовного наследия родной земли, сбережению реки Волги и заботятся о развитии самобытных ремёсел и промыслов.
https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html
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общество, костромская область, россия, владимир путин, сергей ситников
Общество, Костромская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Ситников
Путин отметил трудолюбие и патриотизм жителей Костромской области
Путин: жителей Костромской области всегда отличали гостеприимство и патриотизм