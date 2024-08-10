https://ria.ru/20240810/psihologi-1965414795.html
Около 60 психологов работают с гражданами в Курской области
Около 60 психологов работают с гражданами в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Около 60 психологов работают с гражданами в Курской области
Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают поддержку гражданам Курской области в пунктах временного размещения, работают порядка... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:57
2024-08-10T18:57
2024-08-10T18:57
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают поддержку гражданам Курской области в пунктах временного размещения, работают порядка 60 психологов, говорится в Telegram-канале МЧС России. "Порядка 60 психологов работают с гражданами в Курской области. В пунктах временного размещения специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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"Искандер-М" нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
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2024-08-10T18:57
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здоровье - общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Около 60 психологов работают с гражданами в Курской области
В пунктах временного размещения в Курской области работают около 60 психологов