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Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом - РИА Новости, 10.08.2024
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https://ria.ru/20240810/prilozhenie-1965443104.html
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом
Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учетных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где кроме прочего военнообязанные студенты смогут... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:53
2024-08-10T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учетных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где кроме прочего военнообязанные студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко. "Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на военно-врачебную комиссию по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через "Резерв+", - приводит слова Черногоренко украинское агентство УНН. По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Минобороны Украины хочет сделать приложение "Резерв+" онлайн-военкоматом

Минобороны Украины хочет превратить приложение "Резерв+" в онлайн-военкомат

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны Украины хочет превратить приложение обновления учетных данных "Резерв+" в онлайн-военкомат, где кроме прочего военнообязанные студенты смогут оформлять отсрочку от мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко.
«
"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на военно-врачебную комиссию по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через "Резерв+", - приводит слова Черногоренко украинское агентство УНН.
По ее словам, часть услуг планируют реализовать осенью, другую через некоторое время.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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