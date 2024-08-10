https://ria.ru/20240810/praga-1965321751.html

В Праге упавший с крыши кусок карниза убил хирурга из Одессы

В Праге упавший с крыши кусок карниза убил хирурга из Одессы - РИА Новости, 10.08.2024

В Праге упавший с крыши кусок карниза убил хирурга из Одессы

Упавший с крыши дома на улице Лазарской в центре Праги кусок бетонного карниза убил находившегося около здания, на трамвайной остановке, хирурга из Одессы... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:54

2024-08-10T01:54

2024-08-10T01:54

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ПРАГА, 9 авг – РИА Новости. Упавший с крыши дома на улице Лазарской в центре Праги кусок бетонного карниза убил находившегося около здания, на трамвайной остановке, хирурга из Одессы 46-летнего Виталия Славнова, проживавшего с семьей в чешской столице, сообщило в пятницу издание Idnes. "Всего несколько дней назад они сидели на скамье во дворе офиса Славнова и пили кофе. Теперь друг хирурга, Александр Слемзин, лишний раз убедился, какой нелепой бывает смерть. В тот момент, когда Славнов ждал на остановке трамвай, на крыше прилегающего к остановке дома, видимо, под воздействием только что прошедшего очень сильного дождя и ветра, отломился кусок бетонного карниза и упал вниз, прямо на Славнова. Быстро подоспевшие медики уже ничем не смогли помочь своему коллеге", - написало издание со ссылкой на информацию полиции, а также на сообщение Слемзина в соцсетях. В здании, с крыши которого отвалилась часть карниза, находится отделение крупнейшей в стране страховой медицинской компании. По словам ее представителей, здание было недавно отремонтировано и содержится в хорошем состоянии. В свою очередь, приглашенный специалист по строительству предположил, что, помимо сильного дождя и ветра, на ситуацию с карнизом могли также повлиять коррозия и вибрация здания от весьма интенсивного в этом месте движения трамваев. Полиция приступила к расследованию причин трагического происшествия. У Славнова остались жена и трое детей.

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