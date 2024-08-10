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В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2024
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09:59 10.08.2024
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В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2024
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:59
2024-08-10T09:59
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2024 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 8 203 гектара", - говорится в сообщении К полуночи субботы на территории РФ было 129 лесных пожаров на площади 573 265 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 57 пожаров на 488 130 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 23 природных пожара

В России за сутки потушили 23 природных пожара на площади 8 203 гектара

© Фото : Лесное хозяйство Бурятии/TelegramЛиквидация лесного пожара в Бурятии
Ликвидация лесного пожара в Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Лесное хозяйство Бурятии/Telegram
Ликвидация лесного пожара в Бурятии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2024 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 8 203 гектара", - говорится в сообщении
К полуночи субботы на территории РФ было 129 лесных пожаров на площади 573 265 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 57 пожаров на 488 130 гектарах.
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