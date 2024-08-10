https://ria.ru/20240810/pozhary-1965347858.html

В России за сутки потушили 23 природных пожара

В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2024

В России за сутки потушили 23 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:59

2024-08-10T09:59

2024-08-10T09:59

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2024 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 8 203 гектара", - говорится в сообщении К полуночи субботы на территории РФ было 129 лесных пожаров на площади 573 265 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 57 пожаров на 488 130 гектарах.

https://ria.ru/20240809/pozhar-1965277883.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, природные пожары в россии