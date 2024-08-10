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В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2024
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:59
2024-08-10T09:59
2024-08-10T09:59
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 23 природных пожара на площади 8 203 гектара, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2024 года в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем 8 203 гектара", - говорится в сообщении К полуночи субботы на территории РФ было 129 лесных пожаров на площади 573 265 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 57 пожаров на 488 130 гектарах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара на площади 8 203 гектара