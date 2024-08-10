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Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 10.08.2024
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:56
2024-08-10T21:56
2024-08-10T21:58
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ вновь наносят удары по городу Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале.Он утончил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с осколочным ранением ноги доставляют в больницу. Еще одному пострадавшему с баротравмой медицинская помощь оказана на месте.Кроме того, в городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и один коммерческий объект.
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
Гладков: три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино