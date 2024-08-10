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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14 - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 10.08.2024 (обновлено: 19:58 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/postradavshie-1965420952.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14 - РИА Новости, 10.08.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14
Четырнадцать человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:37
2024-08-10T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.), 14 раненых", — говорится в публикации.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 7:00 до 19:00 выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240810/naemniki-1965420035.html
горловка
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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14

Власти: число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 14

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.), 14 раненых", — говорится в публикации.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 7:00 до 19:00 выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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