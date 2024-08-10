https://ria.ru/20240810/postradavshie-1965420952.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14 - РИА Новости, 10.08.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 14

Четырнадцать человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:37

2024-08-10T19:37

2024-08-10T19:58

специальная военная операция на украине

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при обстреле Горловки со стороны Украины, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Горловка. Мирный жилой массив. Прицельный удар ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.), 14 раненых", — говорится в публикации.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 7:00 до 19:00 выпустили по городу 27 артиллерийских снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, здесь находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240810/naemniki-1965420035.html

горловка

украина

донецк

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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол