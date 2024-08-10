https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html

Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области

Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области

Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:21

2024-08-10T17:21

2024-08-10T17:23

здоровье - общество

курская область

россия

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валерий герасимов

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светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного груза с необходимыми вещами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве уже собирают гуманитарный груз для пострадавших в Курской области. Скоро из столицы отправятся необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций", - приводятся на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой. Уточняется, что гуманитарную помощь от горожан принимают в 14 штабах "Москва помогает". Большинство пунктов акции работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Штаб, расположенный в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице работает каждый день до 18.00. С перечнем всех адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться на портале в разделе "Москва помогает". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курская область, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины