Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области
Помощь для пострадавших в Курской области собирают в 14 штабах "Москва помогает"
Пункт временного размещения в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного груза с необходимыми вещами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москве уже собирают гуманитарный груз для пострадавших в Курской области. Скоро из столицы отправятся необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций", - приводятся на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.
Уточняется, что гуманитарную помощь от горожан принимают в 14 штабах "Москва помогает". Большинство пунктов акции работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Штаб, расположенный в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице работает каждый день до 18.00.
С перечнем всех адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться на портале в разделе "Москва помогает".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.