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Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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17:21 10.08.2024 (обновлено: 17:23 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html
Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области
Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области
Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:21
2024-08-10T17:23
здоровье - общество
курская область
россия
москва
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного груза с необходимыми вещами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве уже собирают гуманитарный груз для пострадавших в Курской области. Скоро из столицы отправятся необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций", - приводятся на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой. Уточняется, что гуманитарную помощь от горожан принимают в 14 штабах "Москва помогает". Большинство пунктов акции работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Штаб, расположенный в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице работает каждый день до 18.00. С перечнем всех адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться на портале в разделе "Москва помогает". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
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здоровье - общество, курская область, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Москва, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Штаб "Москва помогает" собирает помощь для пострадавших в Курской области

Помощь для пострадавших в Курской области собирают в 14 штабах "Москва помогает"

© Фото : МЧС России/TelegramПункт временного размещения в Курской области
Пункт временного размещения в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пункт временного размещения в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сбор помощи для пострадавших в Курской области начался в 14 штабах "Москва помогает", по мере поступления волонтеры отправят людям первую партию гуманитарного груза с необходимыми вещами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москве уже собирают гуманитарный груз для пострадавших в Курской области. Скоро из столицы отправятся необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций", - приводятся на портале слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.
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Уточняется, что гуманитарную помощь от горожан принимают в 14 штабах "Москва помогает". Большинство пунктов акции работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Штаб, расположенный в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице работает каждый день до 18.00.
С перечнем всех адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно ознакомиться на портале в разделе "Москва помогает".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияМоскваВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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