https://ria.ru/20240810/pogoda-1965345903.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:31
2024-08-10T09:31
2024-08-10T09:37
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги туманов. Поздним вечером на западе области возможны небольшие дожди, в остальное время без осадков. В столице в течение всего дня без осадков. Температура в Москве плюс 23 – плюс 25, по области от 21 до 26 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус рассказал, что в субботу ожидается западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла