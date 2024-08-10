https://ria.ru/20240810/pogoda-1965345903.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:31

2024-08-10T09:31

2024-08-10T09:37

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги туманов. Поздним вечером на западе области возможны небольшие дожди, в остальное время без осадков. В столице в течение всего дня без осадков. Температура в Москве плюс 23 – плюс 25, по области от 21 до 26 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус рассказал, что в субботу ожидается западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода