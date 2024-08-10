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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.08.2024
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09:31 10.08.2024 (обновлено: 09:37 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/pogoda-1965345903.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:31
2024-08-10T09:37
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги туманов. Поздним вечером на западе области возможны небольшие дожди, в остальное время без осадков. В столице в течение всего дня без осадков. Температура в Москве плюс 23 – плюс 25, по области от 21 до 26 градусов тепла", – отметил синоптик. Леус рассказал, что в субботу ожидается западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги туманов. Поздним вечером на западе области возможны небольшие дожди, в остальное время без осадков. В столице в течение всего дня без осадков. Температура в Москве плюс 23 – плюс 25, по области от 21 до 26 градусов тепла", – отметил синоптик.
Леус рассказал, что в субботу ожидается западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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